Pallavolo, nell'Occhieppese l'allenatore Carlos Di Lonardo

L'Occhieppese Pallavolo ha stretto una collaborazione tecnica con l'allenatore Carlos Di Lonardo per la stagione 2024/2025.



Di Lonardo cooperera 2 volta a settimana con gli allenatori dei gruppi under 13, under 16 e under 18 visionando la parte tecnica.

Avrà anche l'incarico di svolgere l'attività nelle scuole per promuovere la pallavolo per i bambini delle elementari dai 6 agli 11 anni.



Coach di grande esperienza alla direzione di diverse panchine sia biellesi sia lontane da casa, dalla Lombardia sino alla serie A spagnola e alla “sua” Nazionale, coach delle squadre Junior e Senior femminili dell’Argentina.



"Siamo lieti di accogliere Carlos nella nostra famiglia, per noi un allenatore della sua esperienza ci permette di effettuare un salto di qualità facendo crescere sia le nostre atlete sia i nostri tecnici", commenta il presidente della ASD Occhieppese Gianpietro Nicolo.