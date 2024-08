La giovane Leila Olimi al Trofeo delle Regioni Minienduro

Domenica 1 settembre Leila Olimi correrà a Clusone (BG) per il Trofeo delle Regioni Minienduro, appuntamento nazionale importante perché i piloti gareggiano non per i Motoclub ma in rappresentanza della propria regione.

Non è la prima volta che la giovane biellese partecipa a questo evento: l'anno passato Leila ha dovuto interrompere alla penultima speciale per un problema tecnico, portando all'esclusione della squadra mentre in precedenza era in corsa per il quinto posto.