SPORT | 30 dicembre 2025, 18:28

Serena Rodella in partenza per la Dakar VIDEO

Questa sera la partenza

La pilota biellese Serena Rodella è pronta: nel pomeriggio di oggi martedì 30 dicembre è passata da noi in redazione prima della partenza per la Dakar. Il via ufficiale alla conquista del deserto sarà il 3 gennaio. 


 

Rodella nella sua avventura sarà a fianco della pilota Rachele Somaschini e Monica Buonamano. Il team "rosa" parteciperà con un camion nella categoria Classic per oltre 7.000 chilometri attraverso il deserto saudita a bordo del Mercedes-Benz Unimog 435 del 1988 di Tecnosport Rally.

E nel pomeriggio di oggi la pilota biellese ci ha fatto una promessa: si collegherà con noi durante la sua avventura per tenerci aggiornati sul percorso.

s.zo.

