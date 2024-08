Candelo: "io corro per la Casa dell'Autismo" per 150 runners e camminatori FOTO e VIDEO

Un momento di festa ma anche di solidarietà che ormai si ripete da oltre 10 anni, quello andato in scena oggi, 25 agosto, attraverso una camminata ludico-motoria che ha visto la partecipazione di oltre 150 appassionati di tutte le età. L'evento, organizzato da Angsa, Domus Laetitiae e Atletica Candelo, ha da sempre, l'obiettivo di raccogliere fondi a favore de La Casa per l'Autismo. Il percorso, con un bellissimo e facile tracciato di 6,5 km , è da sempre una piacevole passeggiata tra le strade di Candelo; inoltre, per i più piccoli, era previsto un percorso protetto di 600 metri, garantendo un'esperienza sicura e divertente. Soddisfatta la Presidente A:N:G:S:A. Biella Daniela Oioli: "Felici di ospitare degli sportivi nella nostra casa, sempre aperta a tutti. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per una struttura che si occupa delle persone affette da autismo e anche quello di far si che sia sempre più conosciuta e partecipata. Organizzare una camminata di questo tipo, ci ha dato l'opportunità di far entrare da noi tantissime persone e portarle a conoscenza della nostra casa"