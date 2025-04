Trail della Diga, 8ª edizione tra sport e natura

La società ASD La Vetta Running domani domenica 6 aprile organizza l' 8° edizione del Trail Della Diga. Due i percorsi competitivi che vengono proposti, uno da km 32 e uno da Km 15, 900 – 450 mt il dislivello. In abbinamento viene anche proposta una corsa Corsa-Camminata ludico motoria-Nordic Walking di km 8 con dislivello di 200 mt, con partenza separata dalla prova competitiva sotto l’egida della Proloco di Mongrando.

ISCRIZIONI da effettuare: Gare Competitive km 32 /15 e Non Competitiva km 8: iRunning: che controlla certificato e affiliazione dell’atleta per l’anno in corso, con link dal sito www.lavettarunning.com

Quote, il giorno della gara: €40, per la km 32 - €25 e km 15 - €12 km 8 con pagamento tramite: Paypal/Carte di credito fino al 3/4/2025, Camminata Ludico Motoria km 8: €. 10 iscrizioni da effettuare con iRunning con link dal sito www.lavettarunning.com, il giorno della gara €. 12

RITROVO: ore 7:00 presso il Polivalente di Mongrando in via Giovanni Enrico, 3 - 13888 Mongrando (BI)

PARTENZE: ore 8:30 gara competitiva Km 32; ore 9:30 gara competitiva km 15; ore 10:30 gara non competitiva/camminata ludico motoria/nordica walking Km 8

Responsabile Organizzativo: Linty Enrico cell. 334 899 3788 Info: sul sito della società www.lavettarunning.com