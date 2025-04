Amron Team: weekend di successi tra Piemonte e Liguria FOTO

Continua la serie positiva per i membri dell’Amron Team, che nel fine settimana di gare hanno affrontato numerosi tracciati in Piemonte e non solo.

Sabato nel Monferrato, per l’Ultratrail dei Castelli Bruciati, Diego Faedo si aggiudica il 2° posto assoluto nella 25 Km 850 m D+ e un ottimo 11° per Marco Prina Cerai che ha gareggiato nella 50 km 2000 m D+.

In Liguria alle Cinque Terre ai nastri di partenza della Sciacche Trail, alla 47km 2000 m D+, con quasi 300 partenti, buon 55° posto per Andrea Pilati.

Nella mattina di domenica 30 marzo, invece, al Trail del Barro, sulla distanza di 25 km e 850 m D+ e quasi trecento atleti al via, incoraggiante 175° posto per Paola Beccaria.

“Grandi Ragazzi!”