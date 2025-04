70 partecipanti all'escursione della Pro Loco di Sagliano, l'evento si conferma un successo

Le escursioni di (ri)scoperta della Valle Cervo, tenute dalla Pro Loco di Sagliano Micca, si confermano un autentico successo.

A tracciare un bilancio dell'ultima uscita la stessa associazione sui propri canali social: “Un immenso grazie a tutti i 70 partecipanti alla nostra splendida uscita di sabato 29 marzo. Partiti da Casale, abbiamo conquistato le vette di Pratetto, raggiungendo quota 1000 metri, per poi tornare a Casale e concludere in bellezza con una deliziosa merenda. È stato un piacere condividere questa avventura con tutti voi. La vostra energia e il vostro entusiasmo hanno reso questa giornata indimenticabile. Non vediamo l’ora di ritrovarvi alla prossima uscita, il mese prossimo”.