Una squadra di volontari AIB nella giornata di ieri martedì 13 agosto ha liberato la carreggiata ingombrata da albero che era caduto a Verrone.

L'intervento ha riguardato un tratto del raccordo, della ss230.

In questi giorni sono stati diversi gli interventi sia da parte degli AIB che anche dei Vigili del Fuoco per rimuovere piante cadute sulle carreggiate, in particolare dopo la tromba d'aria che ha interessato Biella una settimana fa.