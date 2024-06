Volontari AIB biellesi in missione in Sicilia

Sono partiti per la missione in Sicilia i quattro volontari Biellesi del Corpo AIB Piemonte, che si aggiungeranno ai gruppi AIB di altre province.

Come consuetudine da ormai tre anni e a seguito degli accordi (gemellaggi) intercorsi tra le Regioni Piemonte, Sicilia e Calabria, a partire da venerdì 28 giugno, per il Corpo AIB del Piemonte han preso il via le Missioni Estive extra regionali di Volontariato per attività antincendi boschivi.

Una prima Colonna Mobile “nazionale”, composta da 14 volontari operativi, un Team Leader e un vice TL (con funzioni di coordinamento e di raccordo con i funzionari locali della Protezione Civile), 5 pick-up operativi, 1 mezzo adibito alla logistica e 1 mezzo ad uso officina mobile, hanno raggiunto la regione Sicilia, dove prenderà servizio in Provincia di Messina.

Questa missione coinvolgerà i Volontari piemontesi in attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi, per quattro settimane, riportando gli equipaggi in Piemonte solo alla fine del mese di luglio. La colonna mobile sarà dislocata nel comune di Torrenova (in prossimità del Parco Naturale dei Nebrodi) e opererà prevalentemente all’interno del territorio messinese, in collaborazione con i Distaccamenti dei VvF e con i Volontari delle Squadre antincendi boschivi locali.