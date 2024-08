A Roppolo processione di San Domenico, in festa anche le squadre AIB e Protezione Civile

Comunità di Roppolo in festa per San Domenico. La giornata di celebrazioni ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato, 3 agosto, con la Santa Messa e la processione per le vie del paese sulle note della banda musicale.

Al termine della manifestazione, si è tenuto un ricco rinfresco offerto dai priori presso l'oratorio. Per l'occasione, sono stati ricordati i membri fondatori delle squadre di Protezione Civile e AIB, assieme al sindaco e all'amministrazione comunale.