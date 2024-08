Chiavazza, anche il cimitero nella conta dei danni della tromba d'aria FOTO

Lo scorso 7 agosto Chiavazza è stata colpita da una tromba d'aria che ha causato diversi importanti danni: in via Cucco ha divelto il tetto di un palazzo, in via Mosca alcuni alberi sono finiti sulle auto in sosta e hanno tranciato i cavi dell'energia elettrica. E nella conta dei danni è finito anche il cimitero, dove diversi alberi sono caduti ed alcuni si sono anche spezzati, ma il comune è già intervenuto per il ripristino delle situazione.

Spiega l'assessore ai Servizi Cimiteriali Edoardo Maiolatesi: "Ci sono voluti quattro giorni a sistemare tutto ma ce l'abbiamo fatta - spiega - . Questa amministrazione è molto attenta alle manutenzioni, e anche sui cimiteri abbiamo stanziato importanti risorse sin dal primo consiglio perchè riteniamo che sia doveroso tenerli in ordine".