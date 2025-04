Circolo PD di Biella a congresso

I Circoli del Partito Democratico Biellese sono in piena campagna congressuale che si concluderà sabato 12 aprile.

Il Circolo del Partito Democratico di Biella svolgerà il proprio Congresso domani, sabato pomeriggio 5 aprile 2025 dalle ore 15 sino al termine previsto per le ore 18,30 presso la sede dell' Arci di Biella in via alla Fornace 8/c ( dietro alla Centrale Enel di via Rigola). Sarà un momento importante di democrazia interna che contraddistingue il Pd .

Si analizzerà e ci confronterà sulle tematiche e battaglie nazionali proposte e portate avanti dalla Segretaria Schlein e dalla Segreteria nazionale: salario minimo e lavoro; impegno per una sanità pubblica che blocchi le fughe verso il privato; impegno per una scuola pubblica che accompagni il rilancio dell'Italia; politiche industriali attive che ci rilancino in Europa e nel Mondo, pur con i problemi che ci deriveranno dai dazi annunciati dall’amministrazione Trump; salvaguardia ed estensione dei diritti individuali sotto attacco da parte di una destra sempre più oscurantista.