Congresso Lega Firenze: Salvini rieletto Segretario

Rieletto Matteo Salvini al Congresso Federale in Firenze. Il discorso completo e programmatico di Salvini ha ripercorso la storia della Lega, dalle sue origini ai giorni nostri, evidenziando come da sempre la proposta del partito sia sempre stata all'avanguardia e preveggente: i problemi della globalizzazione che hanno impoverito il nostro tessuto imprenditoriale, la mancanza di confini che mina la sicurezza delle nostre città e la nostra identità, la folle burocrazia europea che frena la competitività economica e politica degli stati membri, la realizzazione di uno stato federale per rendere snello e moderno il paese, sono tutti temi già indicati da Umberto Bossi ed ancora attuali da perseguire con determinazione e coraggio. Temi programmatici racchiusi nella mozione congressuale presentata dall'On. Riccardo Molinari, Segretario del Piemonte, che nel suo intervento di sabato ha tracciato una visione a lungo raggio del futuro della Lega: ottenuta l'Autonomia differenziata entro la legislatura corrente proporremo la modifica costituzionale in senso federale dello Stato con l'eliminazione del bicameralismo perfetto con la creazione del Senato delle Autonomie. Non ultima una revisione delle procedure dell'Unione Europea per una nuova collaborazione fra Stati.

All'assise fiorentina hanno partecipato anche i militanti biellesi guidati dal Segretario Provinciale Roberto Simonetti.

"Dal congresso esce una Lega forte - spiega Simonetti - unita e ben salda ai suoi temi storici coadiuvati dall'apertura a nuova linfa e vitalità, come quella portata dal tesseramento dell'On.Vannacci. Salvini ha fatto una potente sintesi fra la Lega Nord e la Lega nazionale, dandoci la possibilità di costruire un partito strutturato per combattere le moderne sfide nazionali ed internazionali, preso atto che il centralismo moderno da superare non ha più solo una portata interna ma europea. Oltre Roma ora c'è anche Bruxelles. Ecco perchè un partito nazionale è più idoneo a vincere tali sfide".

Al direttivo federale abbiamo eletto anche due militanti piemontesi, l'On. Alessandro Giglio Vigna di Ivrea ed il sindaco di Novara Alessandro Canelli.