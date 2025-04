Studentato, la Giunta di Biella rinuncia al bando ministeriale: tempi troppo stretti

La Giunta Comunale di Biella, dopo aver rinviato per ben quattro volte la riunione per l’esame e l’adozione della delibera riguardante il Bando Ministeriale per la realizzazione dello studentato, richiedendo approfondimenti, ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di procedere alla necessaria valutazione e successiva votazione, attesa peraltro la corposissima documentazione che solo a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, le è stata messa a disposizione dal Settore competente.

Nel corso della riunione, che si è comunque tenuta, non è stato peraltro neppure possibile dirimere le prime e più evidenti questioni inerenti alle due proposte pervenute e pertanto individuare quella da candidare.

La Giunta Comunale, ritenuto pertanto impossibile allo stato degli atti assumere una decisione pienamente convinta e consapevole al fine di valorizzare l’interesse pubblico, ha ritenuto di ritirare la proposta e non partecipare al bando in scadenza nella giornata di oggi.