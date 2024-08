Tromba d'aria a Chiavazza alberi sulle auto e cavi sulla strada in via Mosca FOTO e VIDEO

A detta dei residenti si è abbattuta su Chiavazza una violenta tromba d'aria. E ora il rione fa i conti con il maltempo. La situazione sembra in via Mosca, a due passi dalla via Rosazza: stando alle prime informazioni raccolti, alcuni alberi sono finiti sulle auto in sosta (almeno 5) e i cavi sono stati tranciati.

Ora la strada è chiusa alla viabilità, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale e il personale della Questura.