Tromba d'aria a Chiavazza, le impressionanti immagini dall'alto del disastro di via Mosca (foto e video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sembra proprio che sia avvenuto un downburst a Chiavazza. Non una tromba d'aria come riferito in un primo momento da molti residenti. La situazione più problematica è in via Mosca. Gli scatti dall'alto sono impressionanti.

Si tratta di un fenomeno meteorologico formato da forti raffiche di vento discensionali con movimento orizzontale. In alcuni casi, le folate possono raggiungere velocità elevate.