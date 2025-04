Convocato il Consiglio Provinciale di Biella: sei i punti all’ordine del giorno.

È stato convocato per mercoledì 9 aprile 2025 il Consiglio Provinciale di Biella. La seduta si svolgerà in modalità mista, con inizio previsto alle ore 13.00 in prima convocazione e alle 14.00 in seconda convocazione, presso la sede della Provincia in via Quintino Sella e in videoconferenza.

All’ordine del giorno figurano sei punti rilevanti per il territorio. Si comincerà con le comunicazioni del Presidente Emanuele Ramella Pralungo, per poi affrontare la definizione degli indirizzi relativi alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Seguirà l’esame e l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2024 e una variazione al bilancio di previsione 2025–2027 per l’annualità in corso. Un ulteriore punto riguarderà l’acquisto di quote di capitale sociale del GAL Montagne Biellesi s.c.a.r.l. da parte della Provincia, mediante esercizio del diritto di prelazione sul pacchetto ceduto dalla Banca di Asti.

Chiude l’elenco la realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Cossato, nella regione Spinei: si tratta del primo lotto relativo alla palestra, finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU. L’intervento include anche la costituzione del diritto di servitù per la posa di un elettrodotto legato alla cabina elettrica del complesso.