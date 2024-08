Alberi a terra a Chiavazza, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Aggiornamento delle 20,40

A rimuovere le piante che sono cadute lungo via De Amicis a Chiavazza sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Ora la carreggiata è completamente sgombra e la viabilità è tornata alla normalità.

Sul posto è arrivata anche la Polizia.

I fatti

Non c'è pace per Chiavazza, dove a distanza di una settimana dalla tromba d'aria che ha interessato il quartiere lasciando danni importanti, nella tarda serata di oggi mercoledì 14 agosto, per via del vento una pianta è caduta a terra lungo via De Amicis.

Sotto la pianta si trovava un'auto. Non si conoscono ancora i danni che il mezzo ha riportato.