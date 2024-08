Chiavazza, in via Mosca lavori di rimozione degli alberi dopo il downburst: gravi danni alle auto (foto e video di newsbiella.it)

Sono iniziati questa mattina, 8 agosto, i lavori di rimozione degli alberi precipitati in via Mosca, a Chiavazza, e finiti su alcune auto in sosta a causa delle forti raffiche di vento del pomeriggio precedente. I danni ai mezzi sono piuttosto gravi.

L'area è stata transennata per consentire le operazioni. Ad assistere diversi residenti della zona. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Sbarrata anche l'area di via De Amicis, dove un ramo di grosse dimensioni è precipitato sulla recinzione di un'abitazione.