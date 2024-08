Biella, contrasto allo spaccio: presto lavori per la messa in sicurezza del Parco della Rovere, FOTO

Biella, contrasto allo spaccio: presto lavori per la messa in sicurezza del Parco della Rovere

Il Comune di Biella ha affidato in questi giorni a un'impresa di Vigliano i lavori per la messa in sicurezza del Parco della Rovere a Biella.

In particolare, la ditta si occuperà della realizzazione di una recinzione con pannelli metallici plastificati modulari e l’implementazione dell’illuminazione del parco situato tra Viale Macallé e Via Massaua in direzione sud-nord e Via Torino e Via Cerruti. Il valore del progetto è di € 48.751,20.

Dietro all'affidamento una delibera ancora della giunta Corradino del mese di marzo in riferimento al progetto “Iniziative volte alla prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti”. Una scelta dettata da fatti di cronaca che vedono il Parco della Rovere presso il quale verranno eseguite le opere, più volte teatro nel recente passato, del reato di spaccio di stupefacenti.

Le strutture previste dall'amministrazione saranno in grado di garantire un controllo più efficace ed efficiente da parte delle Forze di Polizia limitando le vie di fuga di coloro che vorrebbero sottrarsi al controllo.