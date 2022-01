Biella, parte raccolta firme per telecamere al Parco della Rovere: “Scoraggiamo spaccio e consumo alcol”

Si torna a parlare del Parco della Rovere di Biella. Sale, infatti, agli onori della cronaca la raccolta firme indetta dal presidente dell'associazione Legami di Cuore, Alberto Scicolone, che ai nostri taccuini dichiara: “Così non si può andare avanti, chiediamo al Comune di installare un impianto di videosorveglianza nell'area verde. Anche a nostre spese, ma bisogna scoraggiare i fenomeni che avvengono all'interno del parco”.

Non è la prima volta, infatti, che Scicolone pone l'accento sulle condizioni in cui versa la zona: “Con l'opera di pulizia degli arbusti la situazione si era normalizzata - afferma – Ma dopo alcuni mesi sono tornate le vecchie problematiche: alcuni episodi di spaccio ma non solo. C'è un abuso del consumo di sostanze alcoliche, con la conseguenza che bottiglie e rifiuti vengono abbandonati e gettati a terra, ammassandosi notevolmente. Così è tornato il degrado”.

Una situazione che disincentiva famiglie, residenti e fruitori dell'area dedicata agli amici a quattro zampe. “Penso che le telecamere possano servire per frenare questi cattivi comportamenti – sottolinea Scicolone – Oltre alle telecamere, chiediamo al Comune di vietare il consumo di alcol in tutti i parchi di Biella per garantire un minimo di sicurezza e decoro”.