Alpini, ecco le mostre a Palazzo Boglietti di Biella nei giorni dell'Adunata

Palazzo Boglietti di Biella si prepara ad accogliere una serie di mostre straordinarie che celebrano la storia, la cultura e l’impegno degli Alpini. Un'opportunità unica per immergersi nelle tradizioni alpine, scoprire il valore della memoria storica e ammirare i contributi che ogni singola mostra porta con sé.

Ecco le esposizioni che ci accompagneranno nell'emozionante viaggio dell'Adunata 2025:

Centro studi del 1° Raggruppamento

Questa mostra si tuffa nella ricca storia del 1° Raggruppamento, che comprende Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia. Non si tratta solo di cimeli, ma di un viaggio emozionante nel passato, con testimonianze dirette e pannelli informativi che raccontano le gesta degli Alpini. In aggiunta, i bambini potranno vivere un'esperienza interattiva grazie a laboratori creativi e multimediali. Non mancherà anche una sezione speciale con interviste ai reduci della Seconda Guerra Mondiale, un’occasione per ascoltare le voci di chi ha scritto la storia con il sudore e il sacrificio.

Operazione “Albatros”

Una mostra che racconta un capitolo fondamentale della storia recente degli Alpini: l’Operazione ONUMOZ, che ha visto il coinvolgimento delle Brigate alpine Julia e Taurinense in una missione di pace in Mozambico tra il 1993 e il 1994. Le immagini, le storie e i ricordi dei reduci di questa missione ci immergeranno nell'impegno internazionale degli Alpini, testimoniando l’attività di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Concorso “Adunata Alpini 2025”

La mostra celebra la creatività dei giovani biellesi, protagonisti di un concorso che ha visto coinvolte le scuole superiori della provincia. Gli studenti sono stati invitati a raccontare attraverso elaborati grafici la storia e il ricordo degli Alpini, da sempre parte integrante del nostro immaginario collettivo. I vincitori saranno premiati a Palazzo Boglietti il 8 maggio, un momento speciale che sottolinea l'importanza della memoria e della partecipazione giovanile.

Mostra dei poster dell’Adunata

Un'esposizione che offre uno sguardo sul concorso per il poster ufficiale dell’Adunata, con i bozzetti non selezionati ma comunque ricchi di valore artistico e simbolico. Ogni disegno racconta, con colori e forme, l’essenza dell’Adunata e la passione che anima gli Alpini, un omaggio visivo alla storicità e alla forza di questo evento nazionale.

Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa è da sempre al fianco della comunità, e questa mostra metterà in luce le innumerevoli attività svolte dalla sezione biellese, dalla protezione civile alle operazioni di soccorso. Un'occasione per apprezzare il lavoro instancabile di tanti volontari che operano in silenzio, ma con un impegno immenso per il bene della collettività.

Mostra IFMS (International Federation of Mountain Soldiers)

Questa mostra celebra la Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna, che unisce le associazioni nazionali di soldati con addestramento alpino di paesi come Austria, Slovenia, Germania, Francia, Italia e altri. Un’occasione unica per scoprire la dimensione internazionale degli Alpini e la loro importanza non solo in Italia, ma a livello globale. Le mostre saranno aperte a tutti e con ingresso gratuito, offrendo un’opportunità imperdibile per i visitatori di conoscere più da vicino la storia, le tradizioni e l’impegno degli Alpini.

Gli orari di visita saranno:

Giovedì 8 maggio: dalle 14:00 alle 20:00 (con premiazione del concorso scolastico alle 17:30)

Venerdì 9 maggio: dalle 10:00 alle 20:00

Sabato 10 maggio: dalle 10:00 alle 20:00

Inoltre, a supporto delle mostre, un gruppo di circa 100 studenti delle scuole superiori di Biella darà vita a un progetto che li vede protagonisti come ciceroni e operatori, contribuendo così alla valorizzazione di Palazzo Boglietti e delle altre mostre della città. Un'esperienza che permetterà loro di immergersi nel patrimonio storico e culturale degli Alpini e di diventare parte attiva di questo grande evento.