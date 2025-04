Adunata a Biella, l’Archivio di Stato apre le porte con una mostra sulla vita “alpina” biellese

Anche l’Archivio di Stato partecipa alle numerose iniziative culturali organizzate in città in occasione della 96a Adunata Nazionale Alpini, insieme a tanti altri luoghi della cultura biellesi, per offrire ai cittadini e ai visitatori che affolleranno le strade di Biella un panorama culturale tra i più vari e sfaccettati.

L’Archivio di Stato, come da tradizione, apre le sue porte al pubblico proponendo un piccolo percorso documentario che racconta alcuni episodi di vita “alpina” biellese dei primi anni del 1900, attingendo in particolare dalla fonte dell’Archivio Storico della Città di Biella.

Le carte si soffermeranno sull’entusiasmo dimostrato da un’intera città all’arrivo delle truppe alpine e sugli sforzi dell’amministrazione e della comunità per mantenere i soldati in maniera stabile nel nostro territorio, ma anche frammenti di luoghi e di personaggi legati al mondo alpino, ancora vivi nella memoria della città.

La mostra documentaria, allestita nella sede dell’Archivio di Stato in via Arnulfo 15/a a cura del personale dell’ente, verrà inauguata il prossimo 5 maggio alle 16.30, e sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.30 fino al 16 maggio con accesso libero e gratuito.

Nei pomeriggi di giovedì 8 e venerdì 9 maggio saranno presenti, come “guide d’eccezione”, alcuni studenti del Liceo Tecnologico dell’ITIS che accompagneranno i visitatori lungo il percorso documentario.