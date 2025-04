Biella, in consiglio comunale si parla di Protezione Civile e servizi per l'infanzia

Nella giornata di oggi martedì 29 aprile il Consiglio Comunale di Biella è convocato, in seduta straordinaria di 1^ convocazione per il giorno 29 aprile 2025, nella sala per le adunanze consiliari presso Palazzo Oropa, alle ore 14,30.

Dopo la trattazione delle interrogazioni si proseguirà con la discussione dell'ordine del giorno dalle 16. Si chiederà ai presenti di approvare il regolamento comunale per i servizi all'infanzia, tariffe Tari, del nuovo regolamento del gruppo comunale di volontari della Protezione Civile, quindi si passerà alle mozioni. Tra queste: un progetto antispreco all'emporio, la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, il conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti e Iside Viana e del riconoscimento della Stato di Palestina da parte dell'Italia e dell'Europa.