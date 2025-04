A bordo di un'auto c'era un arsenale, perfino una pistola rubata nel Biellese

Quattro persone di origine rumena sono state arrestate nel pomeriggio del 25 aprile con l'accusa di "concorso in detenzione di armi".

I quattro - rispettivamente di 23, 34 e due di 37 anni - sono stati fermati a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata mentre percorrevano corso Moncalieri. Una zona controllata in maniera particolare dai carabinieri perché oggetto in tempi recenti di rapine in villa e furti contro il patrimonio. A insospettire i militari sono state le manovre dell'uomo al volante: è così scattato il blitz, bloccandoli nelle vicinanze di via Curtatone.

I quattro, sono apparsi subito poco sereni: dalla perquisizione dell'auto sono stati ritrovati una pistola Beretta calibro 6,35 con caricatore inserito completo di sei colpi, un coltello a serramanico e unosfollagente telescopico.

Dai successivi accertamenti, è stato scoperto che la pistola era stata rubata nella provincia di Biella. Considerato che i quattro non sono stati in grado di fornire una motivazione valida sulla loro presenza in quei luoghi, ma soprattutto del perché fossero in possessodelle armi, sono stati arrestati e portati al carcere di Torino. Inoltre, sono stati anche denunciati per “concorso in ricettazione e porto d’armi od oggetti atti ad offendere”.