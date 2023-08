In questi giorni è arrivata in redazione una lettera a firma di una nostra lettrice che ci segnala la situazione al Parco della Rovere a Biella.

"Se non fosse per l'area cani in cui è per ora ancora tutto a posto grazie ai volontari - scrive nella lettera -. Queste sarebbero invece le panchine comunali "spostate" e poi vandalizzate. Questo giardino è più dimenticato di altri!".