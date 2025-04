Arte e solidarietà: consegnato il ricavato della “Cena in Galleria” alla Fondazione Clelio Angelino.

Si è svolta presso la sede della Fondazione Clelio Angelino la cerimonia di consegna del ricavato dell’evento benefico “Cena in Galleria”, promosso dal Lions Club Valli Biellesi e ospitato negli spazi della Galleria ZAION di Biella.

Una serata speciale, capace di coniugare arte, impegno sociale e partecipazione: protagonista dell’evento è stato l’artista Antonio De Luca, che ha presentato al pubblico i suoi ultimi lavori, contribuendo con la sua sensibilità e il suo linguaggio espressivo a rendere l’iniziativa un momento di profondo valore culturale ed emotivo.

Alla consegna ufficiale della donazione erano presenti Edoardo Vercelli, Presidente del Lions Club Valli Biellesi, Zaira Beretta, art director della Galleria ZAION, e Renata Zegna Schneider, Presidente della Fondazione Clelio Angelino.

Durante l’incontro, la Presidente Zegna ha espresso a nome dell’intera Fondazione un sentito ringraziamento: “Siamo profondamente grati al Lions Club Valli Biellesi, alla Galleria ZAION e a tutti coloro che hanno partecipato alla serata. La vostra generosità e il vostro sostegno ci confermano, ancora una volta, che la solidarietà è un valore vivo nel nostro territorio. Questo contributo ci permetterà di continuare con forza le nostre attività al fianco dei pazienti e delle loro famiglie.”

“Cena in Galleria” è un esempio concreto di come la sinergia tra realtà culturali, associative e filantropiche possa generare valore per la comunità, sostenendo progetti ad alto impatto sociale nel campo della salute e del benessere collettivo.

Per ulteriori informazioni: www.fondazioneangelino.it