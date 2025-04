Adunata a Biella, 1200 corse previste nei tre giorni

In risposta alle tante richieste pervenute dai cittadini nei giorni scorsi, il comune di Biella comunica che nelle prossime ore ATAP S.p.A. pubblicherà tutti gli orari del servizio TPL urbano ed extraurbano della Provincia di Biella nelle giornate 9, 10, 11 maggio, in occasione della 96° Adunata Nazionale Alpini. I medesimi orari verranno anche inseriti nel ‘Vademecum per i cittadini’ che si potrà trovare in home page sul sito del comune di Biella e che contiene tutte le informazioni utili, sempre aggiornate, inerenti l’Adunata.

ATAP S.p.A., insieme al Tavolo di lavoro sui trasporti, ha definito, raddoppiando le corse, una serie di interventi finalizzati a soddisfare il bisogno di mobilità dei partecipanti alla manifestazione e allo stesso tempo garantire ai residenti un servizio di trasporto pubblico locale il più possibile efficiente, compatibilmente con le modifiche alla circolazione previste per consentire lo svolgimento della manifestazione. Sarà inoltre possibile acquistare un biglietto speciale per l’Adunata degli Alpini 2025 ad un costo promozionale che consentirà di utilizzare liberamente e senza limitazioni tutti gli autobus, urbani a Biella, extraurbani nel territorio provinciale, nonché i bus navetta, nelle tre giornate della manifestazione. Il potenziamento del trasporto previsto per l’Adunata Nazionale Alpini comprende circa 1.200 corse su tutte le Linee urbane ed extra-urbane che portano a Biella e rientri, ed è frutto dell’importante impegno profuso da ATAP per l’organizzazione di questa rete straordinaria di trasporti, coinvolgendo anche mezzi e autisti provenienti da fuori provincia.

“Un altro importante tassello va ad aggiungersi all’organizzazione di questa Adunata che ci vede impegnati da mesi su più fronti, – spiegano il sindaco di Biella Marzio Olivero e l’assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi - In quelle giornate la gestione della mobilità sarà cruciale per far raggiungere, dai biellesi e dai visitatori, il centro cittadino per festeggiare l’arrivo delle penne nere e per partecipare agli eventi in programma. Il lavoro svolto dal Tavolo, che ci ha visto impegnati insieme ad ATAP S.p.a., Amministrazione Provinciale di Biella e comuni limitrofi, Agenzia della mobilità piemontese e Alpini è stato particolarmente impegnativo ma il risultato è importante e darà la possibilità di utilizzare il servizio di trasporto pubblico locale in modo semplice ed efficiente per raggiungere Biella e i luoghi della festa, permettendo a tutti di vivere appieno l'atmosfera unica e festosa di questa grande Adunata Nazionale degli Alpini. Ringraziamo dunque il presidente Vincenzo Ferraris e il direttore Sergio Bertella di ATAP S.p.A. per lo sforzo messo in campo”.