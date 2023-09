Accende un fuoco al Parco della Rovere in piena notte, danneggiate due panchine (foto di repertorio)

Incendio al Parco della Rovere di Biella, con due panchine a fuoco e circa due metri quadrati di prato interessati dalle fiamme.

Ad assistere al fatto un passante che ha subito segnalato alle forze dell'ordine la presenza di una persona impegnata ad accendere un fuoco all'interno dell'area verde.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento. Il presunto autore, nel frattempo, si era già allontanato. Si indaga per incendio doloso.