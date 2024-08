A Netro "Agosto in Festa": un'estate da non perdere! - Foto di repertorio.

Netro si prepara a vivere un’estate indimenticabile con "Agosto in Festa", un ricco programma di eventi che si svolgeranno nella suggestiva Piazza XX Settembre, dal 10 al 16 agosto 2024. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Netro APS, promette di offrire divertimento e intrattenimento per tutte le età, con serate a tema, spettacoli, musica e tanta buona cucina.

Di seguito il programma:

Sabato 10 agosto: inaugurazione con Cena degli Antipasti

La festa inizierà alle ore 20.00 con la "Cena degli Antipasti", allietata dalla serata musicale di Michela. Un’occasione imperdibile per degustare deliziosi antipasti locali in un’atmosfera conviviale e accogliente.

Domenica 11 agosto: Teatro in Piazza

Domenica sarà dedicata alla grigliata seguita dal "Teatro in Piazza". La Compagnia delle Temperie presenterà "Storie da Bar", uno spettacolo che promette di divertire e intrattenere tutti i presenti.

Lunedì 12 agosto: serata del Gnocco Fritto e Quiz Cervellone

Alle ore 20.00, sarà possibile gustare gnocco fritto accompagnato da taglieri di salumi e formaggi nostrani. La serata proseguirà con il gioco quiz "Il Cervellone", un’esilarante competizione che metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti. A mezzanotte, una spaghettata offerta dalla Pro Loco chiuderà in bellezza la serata.

Martedì 13 agosto: Cena del Pesce

Alle ore 20.00, si terrà la "Cena del Pesce" con musica, in compagnia di Elisa dei Bluedress. All’insegna dei sapori del mare e della buona musica.

Mercoledì 14 agosto: Concerto della Banda musicale di Netro

Alle ore 21.30, la Banda Musicale di Netro si esibirà in concerto, offrendo una serata di grande musica e divertimento.

Giovedì 15 agosto: Ferragosto Netrese con eventi, esposizioni e lo spettacolo pirotecnico

Il giorno di Ferragosto vedrà la XXIX Mostra dell’Artigianato, Hobbistica e Prodotti Tipici in Notturna, dalle ore 16.00 alle ore 24.00. La giornata sarà arricchita da musica dal vivo, servizio bar e ristorazione con antipasti, primi piatti e grigliate. Alle 23.00, uno spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Netro, concludendo la giornata in modo spettacolare.

Venerdì 16 agosto: Polenta Concia da asporto

La festa si concluderà venerdì 16 agosto alle ore 11.30 con la distribuzione di polenta concia da asporto, a cura della Banda Musicale di Netro. Un’occasione per gustare uno dei piatti tipici della tradizione locale.

Si ricorda che per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione per le cene dei giorni 10 e 13 agosto presso "Alimentari Anna" al numero 338 89 21 152. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco Netro al 348 3145751.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Salone polivalente, anziché in Piazza XX Settembre.