52° traversata del lago di Viverone: 91 gli atleti alla partenza FOTO e VIDEO

È partita alle 14.30 la 52a traversata del lago di Viverone: l’iconico evento sportivo da poco inserito nel Circuito “Nobile dei Laghi”, entrando a far parte delle 15 traversate più importanti d’Italia.

L’ASD Lago di Viverone porta avanti una tradizione che ha ormai assunto grande rilievo in ambito nazionale, senza però dimenticarsi dell’aspetto amatoriale. Un mix fra agonismo e turismo legato non solo all’ambito sportivo, ma anche all’affascinante paesaggio lacustre che caratterizza le due sponde della traversata: “Il nuoto in acque libere sta diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da 52 anni - ricordano gli organizzatori – Il riconoscimento nazionale non solo è importante per la nostra manifestazione, ma per la valorizzazione delle località limitrofe”.

I 91 atleti, partiti dal modo di Anzasco – Piverone, arriveranno in frazione Masseria, presso la spiaggia del Ristorante Pescatori; chi saranno i vincitori? Presto nuovi aggiornamenti.