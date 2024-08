Biella 4 Racing, Roberto Rossetta con Francesca Delucchi al via del Rally Valli Oltrepò

Sarà la 3^ edizione del Rally Valli Oltrepò l’ultimo impegno in casa Biella 4 Racing prima della pausa estiva, che vedrà i portacolori Lanieri godersi le meritate vacanze dopo una prima parte di stagione decisamente ricca di impegni.

Ma prima, ci penseranno Roberto Rossetta e Francesca Delucchi a difendere le insegne B4R in terra Lombarda, in quella che per il duo al via su MG Rover di classe N1, è la gara di casa. Ad attenderli, nella manifestazione che avrà come centro nevralgico la cittadina di Casteggio, otto prove speciali, due venerdì 2 agosto, il doppio passaggio sulla “Valle del Riesling”, e sei sabato 3 agosto, con i tratti di “Rocca Susella” e “Borgoratto” da ripetersi tre volte. In totale 67,55 chilometri cronometrati, contornati da 211,30 di trasferimenti, per un percorso totale di 278,85 chilometri di gara.

“Prendo questa gara di casa come una sfida” ci racconta Roberto Rossetta, “per la prima volta su di una vettura moderna e per la prima volta con Francesca a navigarmi, dopo anni con il fratello Stefano a dettarmi le note ed i tempi. Sarà sicuramente per noi un’esperienza ricca di emozioni, dove gli obiettivi principali saranno percorrere più chilometri possibili e conoscere sempre di più la vettura, per poter arrivare sul palco finale soddisfatti della nostra gara, potendoci godere un fine settimana divertente senza badare troppo ai tempi. Un doveroso ringraziamento ai nostri sponsor che ci hanno permesso di essere qui e alla Biella 4 Racing per il continuo supporto”.