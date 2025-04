Sportello gratuito di sostegno psicologico: apre il servizio a Brusnengo.

Grazie al patrocinio del Comune di Brusnengo, è attivo un nuovo sportello psicologico gratuito a disposizione della cittadinanza. Il servizio è offerto dalla Dott.ssa Raffaella Rosin, psicologa clinica operativa nella zona di Lessona, Masserano e Brusnengo. Lo sportello si svolge ogni giovedì pomeriggio presso i locali del Municipio di Brusnengo, e rappresenta un'opportunità concreta per ricevere supporto psicologico in modo semplice e accessibile. Oltre allo sportello gratuito, la dottoressa Rosin riceve anche su appuntamento, sia in studio che online. Per informazioni o per prenotare un colloquio è possibile contattarla al numero 333 4536116 o scrivere all’indirizzo email raffarosin@gmail.com.