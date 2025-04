A Brusnengo va in scena la Sacra Rappresentazione dei ragazzi del catechismo

Appuntamento da non perdere per la comunità di Brusnengo. Sabato 12 aprile, alle 20.30, avrà luogo la Sacra Rappresentazione a cura dei ragazzi del catechismo. L'evento si terrà nella chiesa parrocchiale del paese. Un modo per festeggiare l'arrivo della Pasqua.