Alpi Orientali Rally Historic: biellesi in Ftiuli per la 28° edizione

Archiviato l’appuntamento piemontese del 13° Rally Lana Storico dello scorso giugno, i principali protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024 si spostano in Friuli-Venezia Giulia dove andrà in scena il 28° Alpi Orientali Rally Historic, gara valida come sesto round della serie nazionale. A fare da sfondo alla due giorni organizzata da Scuderia Friuli ACU sarà la suggestiva località di Cividale del Friuli, polo logistico della manifestazione, che accoglierà gli equipaggi tricolore pronti a destreggiarsi lungo le prove di “Trivio-Stregna”, “Valle di Soffumbergo” e “Canebola-Masarolis” tra sabato 13 e domenica 14 luglio, per un totale di otto tratti cronometrati spalmati lungo 91 chilometri.



Diversi gli iscritti che prenderanno parte alla competizione friulana e che si sfideranno nei rispettivi raggruppamenti, gruppi e classi, affiancati anche dai concorrenti della Coppa Rally di Zona 5, in corsa per il 59° Rally del Friuli-Venezia Giulia.

4°RAGGRUPPAMENTO: sarà all’Alpi Orientali Matteo Luise, che dopo il ritiro di Biella arrivato nell’ultima speciale ritornerà in corsa al volante della Fiat Ritmo 130 Abarth affiancato da Melissa Ferro, con l’obiettivo di consolidare il primato nella classifica di raggruppamento. Occhi puntati sul pilota di Adria che sarà inseguito da Gianfranco Cunico, nuovamente tra le fila del CIR Auto Storiche su Porsche 911 SC condivisa con Luigi Pirollo, dopo la sfortunata trasferta piemontese, e da Alessandro Bottazzi, in coppia con Ilaria Magnani su Opel Corsa GSI.



3°RAGGRUPPAMENTO: si riaccende la battaglia per il vertice della graduatoria riservata ai concorrenti di 3°Raggruppamento, attualmente conteso tra Natale Mannino e Tiziano Nerobutto. A seguito dell’ottimo risultato siglato al Lana Storico lo scorso giugno, il palermitano si è portato a 15,5 punti di vantaggio sul trentino, che sarà a sua volta ai nastri di partenza su Opel Ascona 400 e affiancato da Cristian Stefani, mentre Mannino avrà Roberto Consiglio sul sedile di destra della propria Porsche 911 SC. Tra gli altri protagonisti, presente anche Giuseppe Massimo Giudicelli, accompagnato alle note da Enrico Fantinato su Volkswagen Golf GTI, così come Stefano Sbalchiero su Fiat 127 condivisa con Miriam Iuretig e la coppia composta da Luciano e Lorena Chivelli su Fiat 127 Sport.

2°RAGGRUPPAMENTO: dopo l’assenza negli ultimi due appuntamenti, rientra anche Matteo Musti, in Friuli con la Porsche Carrera RS e coadiuvato dalla friulana Marsha Zanet, con cui nel 2023 aveva conquistato la vittoria assoluta e di 2°Raggruppamento. Sarà qui a Cividale che il pilota di Voghera tenterà di blindare la prima posizione nella classifica generale allungando sui diretti rivali. Al via anche Bernardino Marsura, che ha già fatto la sua prima apparizione stagionale al 12° Valsugana Historic Rally, dove ha concluso sul secondo gradino del podio, sempre con Massimiliano Menin alle note e su Porsche 911 RS, nonché Luigi Orestano, al secondo posto nella graduatoria di raggruppamento, che sarà affiancato da Maurizio Barone su vettura gemella. Nell’elenco figura anche il nome di Giuliano Palmieri, al volante della Porsche 911 S di 1°Raggruppamento e accompagnato alle note da Lucia Zambiasi, con cui occupa il vertice della classifica di categoria e il terzo gradino del “podio” provvisorio in quella assoluta con un totale di 89 punti.

PROGRAMMA | La due giorni del 28° Rally Alpi Orientali Historic si aprirà con le verifiche tecniche e sportive di rito e lo shakedown, tra le 9.00 e le 12.00, che avranno luogo nella mattinata di sabato 13 luglio, a cui farà seguito la partenza della competizione in programma alle ore 14.20. I concorrenti della gara friulana si avvieranno poi verso il primo tratto cronometrato di “Trivio-Stregna” (PS1 – 14.45; PS2 – 18.20), da ripetere una seconda volta prima del riordino notturno. Le sfide riprenderanno domenica 14 luglio, giornata inaugurata dai due passaggi di “Valle di Soffumbergo” (PS3 – 8.23; PS5 – 11.46; PS7 – 15.29) e “Canebola-Masarolis” (PS4 – 8.48; PS6 – 12.11; PS8 – 15.54), che verranno percorsi per tre volte prima dell’arrivo finale previsto per le ore 16.40 a Cividale del Friuli, sfondo della cerimonia di premiazione dei vincitori.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria assoluta del 27° Alpi Orientali Rally Historic fu l’equipaggio su Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento composto da Matteo Musti e Marsha Zanet, seguiti dalle altre due Porsche di Da Zanche-Lizzi e Melli-Nobili. Il primato nel 3° Raggruppamento andò a Mannino-Giannone su Porsche 911 SC, mentre Wolfgang e Paul-Marc Nehse e Parisi-D’Angelo trionfarono nel 4° e nel 1°Raggruppamento rispettivamente su BMW M3 E30 e Porsche 911 S.