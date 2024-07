Virtus Biella: Silvia Concas nel Team degli Allenatori

La società Virtus Biella è lieta di annunciare l'ingresso di Silvia Concas nell'organico degli allenatori. Silvia si unirà al nostro team tecnico, portando la sua esperienza e passione per questo sport, e avrà il compito di allenare le piccoline della squadra Under 13. Inoltre, sarà di supporto per le squadre Under 14 e Under 16, dando il suo apporto anche sulla panchina di uno dei gruppi Under 18.

Nella scorsa stagione, Silvia ha allenato il gruppo Under 13 Eccellenza del G.S Pavic Volley di Romagnano, dove ha dimostrato le sue capacità tecniche e motivazionali, e ha supportato anche tutto il gruppo del minivolley.

Queste le sue parole in merito al suo nuovo ruolo: "Entrare a far parte di questa società rappresenta per me una straordinaria opportunità di crescita e apprendimento nel campo dell'allenamento. Pur avendo iniziato a esplorare questa dimensione solo nell'ultimo anno, l'ho sempre osservata con ammirazione durante la mia carriera da giocatrice. Sono entusiasta di mettermi in gioco, offrire il massimo e trasmettere la mia passione per questo bellissimo sport a tutte le giocatrici che incontrerò lungo il mio percorso."

La Virtus Biella è fiduciosa che Silvia contribuirà in modo significativo allo sviluppo delle nostre giovani atlete.