Chiavazza: Ramo pericolante dove giocano i bambini. Vigili del Fuoco rimettono in sicurezza l'area - Foto Baù per newsbiella

Probabilmente a causa del maltempo dei giorni passati un grosso ramo semi-staccato dal fusto minacciava l'incolumità di bimbi e persone che inavvertitamente passavano in quell'area. Chiamati da una residente sono arrivati i Vigili del Fuoco che in un batter d'occhio hanno rimesso in sicurezza la zona.