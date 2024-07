Si terrà oggi, martedì 2 luglio, la CamMuzzaGlia Run: la manifestazione sportiva non competitiva che riunisce i paesi di Camburzano, Muzzano e Graglia. Una corsa podistica non competitiva, una camminata ludico-motoria e nordic walking per coinvolgere tutti gli sportivi: dai più ai meno allenati, in un percorso di 7 km.

La partenza si terrà questa sera, a partire dalle ore 19.30 (con la camminata) e alle 20.00 la corsa. Il ritrovo comincerà alle ore 18.00 presso la chiesa di Camburzano.