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Biella | 14 marzo 2026, 11:42

Biella, il Tempio Crematorio chiude per un mese per manutenzioni straordinarie

Da lunedì 16

Biella, il Tempio Crematorio chiude per un mese per manutenzioni straordinarie

Biella, il Tempio Crematorio chiude per un mese per manutenzioni straordinarie

Il Tempio Crematorio di Biella resterà chiuso temporaneamente per manutenzioni straordinarie. 

A darne comunicazione è il concessionario, che assicura che la cremazione verrà comunque garantita mediante servizio di trasporto presso il Tempio Crematorio di Valenza, segnalando tuttavia che, a seguito dei dettami normativi di cui alla L. 182/2025, non potrà essere garantita la tariffa in vigore per l’impianto di Biella e si riporta la tariffa del crematorio di Valenza, che risulta pari ad € 669,40 iva inclusa.

"Al fine di mantenere in perfetta efficienza il crematorio di Biella - scrive il concessionario in una nota rivolta ai cittadini e alle agenzie funebri - ,siamo costretti ad un fermo impianto per manutenzioni straordinarie dal 16/03 al 06/04. Si tratta di interventi programmati che mirano al rifacimento totale dei refrattari ed alla sostituzione di alcuni componenti ammalorati. Qualora riuscissimo ad anticipare la ripartenza sarà nostra premura avvisarvi"-

s.zo.

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