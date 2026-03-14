Biella, il Tempio Crematorio chiude per un mese per manutenzioni straordinarie

Il Tempio Crematorio di Biella resterà chiuso temporaneamente per manutenzioni straordinarie.

A darne comunicazione è il concessionario, che assicura che la cremazione verrà comunque garantita mediante servizio di trasporto presso il Tempio Crematorio di Valenza, segnalando tuttavia che, a seguito dei dettami normativi di cui alla L. 182/2025, non potrà essere garantita la tariffa in vigore per l’impianto di Biella e si riporta la tariffa del crematorio di Valenza, che risulta pari ad € 669,40 iva inclusa.

"Al fine di mantenere in perfetta efficienza il crematorio di Biella - scrive il concessionario in una nota rivolta ai cittadini e alle agenzie funebri - ,siamo costretti ad un fermo impianto per manutenzioni straordinarie dal 16/03 al 06/04. Si tratta di interventi programmati che mirano al rifacimento totale dei refrattari ed alla sostituzione di alcuni componenti ammalorati. Qualora riuscissimo ad anticipare la ripartenza sarà nostra premura avvisarvi"-