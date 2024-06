Tasinato non correrà al 13° Rally Lana Storico, FOTO

Pierangelo Tasinato non correrà al Rally Lana13° Rally Lana Storico.

In fase di verifica la documentazione della vettura noleggiata non è risultata idonea per partecipare alla competizione in programma oggi sabato 22 giugno, motivo per cui il pilota biellese non potrà partecipare.

"E' con nostro dispiacere, mio e del navigatore Giada Prione che annunciamo che non potremmo partecipare a questo questo Rally Lana Storico, ci stiamo comunque preparando per fine mese quando prenderemo parte al Rally dell Asinara in Sardegna. Grazie comunque ai nostri sponsor che continuano a credere in noi".