Quat pass per Pralungh, in 85 sulla linea di partenza, più veloci Comerro e Lanza, FOTO

Quat pass per Pralungh, in 85 sulla linea di partenza, più veloci Comerro e Lanza

Nuova edizione oggi sabato 22 giugno per la "Quat pass per Pralungh", la manifestazione sportiva non competitiva organizzata come sempre dall' associazione genitori & giovani odv con il supporto della Pietro Micca Biella Running.

In 85 erano oggi sulla linea di partenza, tra runner, camminatori e ragazzi che hanno scelto di partecipare a questa lodevole iniziativa il cui ricavato servirà a contribuire alla realizzazione per l'anno scolastico prossimo dei laboratori sui temi il bullismo i disturbi alimentari e la violenza sulle donne seguirti da responsabili del settore adatti per i ragazzi in età scolare.

Il ritrovo è stato alle 17, la partenza alle 18 per tutti, sia per chi ha scelto di correre che di camminare.

A tagliare per primi in traguardo dopo i 6 Km sono stati nella categoria maschile Stefano Comerro, 2° Andrea Musa e 3° Marco Deusebio, per la femminile, Beatrice Lanza, Alessandra De Giugno e Valeria Bruna.