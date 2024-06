Carlos Di Lonardo non sarà più l'allenatore della SPB Monteleone Trasporti

Si conclude dopo quattro anni l’esperienza di coach Carlos Di Lonardo sulla panchina della SPB Monteleone Trasporti. Il contratto in scadenza non verrà rinnovato e si chiuderà il percorso di quattro anni dell’allenatore sulla panchina biellese. Quattro anni che sono stati molto positivi per la società e che hanno segnato indissolubilmente la storia della pallavolo biellese. Con Di Lonardo alla guida della prima squadra, la società ha raggiunto i playoff promozione della Serie C per tre anni di fila. Di questi tre anni l’ultimo è stato coronato dalla vittoria della categoria e promozione in Serie B.

La stagione passata in Serie B ha visto la crescita di tutti i ragazzi della squadra, nonostante alla fine il risultato ci abbia visti retrocedere. Il commento di Giusi Cenedese: “Termina un percorso all’interno della società, con Carlos Di Lonardo sono stati quattro anni durante i quali la SPB Monteleone Trasporti è cresciuta moltissimo. Carlos ha condotto stagioni in Serie C ad alti livelli fino al raggiungimento della promozione in serie B nella stagione 2022/23. La retrocessione arrivata quest’anno non scalfisce minimamente il Suo valore e quanto dato e fatto per la società, sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, nuovo per i ragazzi che si erano conquistati la promozione. Purtroppo è stata una stagione flagellata da tantissimi infortuni che hanno segnato una stagione già di per sé ardua. Oltre alla fatica si è aggiunta la sfortuna. Personalmente, e a nome di tutta la società, ringrazio Carlos per questi quattro anni insieme e per l’impegno profuso e gli auguro i migliori successi per la sua carriera.”

Il commento di Carlos Di Lonardo: “Finisce un ciclo che abbiamo vissuto insieme, in collaborazione con la SPB Monteleone Trasporti, che mi è piaciuto veramente tanto. Quattro anni di percorso direi che sono sufficienti, ed è giusto rinnovarsi sia per me sia per la società, trovando nuove motivazioni e diversi input. Questi quattro anni sono stati per me ricchi e belli, sicuramente caratterizzati da una grande crescita. Ho provato a dare tutta la mia professionalità e passione per la pallavolo per far crescere gli atleti che ho allenato e posso dire di aver raggiunto anche dei bei risultati. Sicuramente nell’ultima stagione con la prima squadra avremmo voluto tutti di più, ma su certe scelte societarie il lavoro degli allenatori è di accettare e di lavorare al meglio. Al termine della stagione non siamo stati premiati, ma va bene anche così, perché è una parte di un percorso in cui si continua a crescere ed andare avanti. Da un punto di vista più globale, ho provato a far crescere tanti ragazzi giovani in qualsiasi ruolo nel quale la società mi abbia messo a lavorare in questi anni. Sono contento di vedere che ci sono diversi risultati, nel settore giovanile, conquistati da ragazzi che ho allenato per un po’ di anni. Posso solo ringraziare la società per questo periodo, ma soprattutto tutti gli atleti che ho allenato e che mi hanno permesso di fare quello che mi piace da quarant’anni e che è diventata la mia professione. Grazie a tutti i membri degli staff che si sono succeduti in questi anni, allenatori e preparatori atletici. Grazie a tutti i dirigenti volontari che mi hanno dato una mano enorme tutti i giorni in palestra per fare il mio lavoro al meglio. Grazie a tutte le famiglie e a tutto l’ambiente della pallavolo biellese. Ringrazio veramente per questi quattro anni e auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutti.”