Elezioni, Sonia Borin si ricandida consigliere a Cossato: "Ho fiducia nella squadra che si è creata"

Sono Sonia Borin, cossatese da sempre, cresciuta nella frazione Pichetta, dal 2014 vivo nella frazione di Castellengo, luogo che adoro.

Ho studiato al Liceo Scientifico di Cossato a cui sono tutt’ora molto affezionata e che mi ha dato le basi per affrontare il corso di Laurea in Economia e Commercio.

Dopo una lunga esperienza come dipendente in un’azienda nel settore del credito agevolato, dal 2016 aiuto le aziende a trovare i soldi per i loro progetti: sono consulente di finanza agevolata per le imprese, un lavoro che mi porta a contatto con tanti piccoli imprenditori, guidandoli nella giungla dei bandi di finanziamento.

Sono consigliere comunale ed assessore in carica: ho accettato la proposta di Enrico Moggio di ricandidarmi per continuare insieme l’ambizioso progetto di dare a Cossato un volto nuovo e per raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi anni: continuare a trovare le risorse per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana.

Affronterò il ruolo di consigliere impegnandomi come sempre, mettendo a disposizione le mie competenze, con spirito di collaborazione unito alla mia passione e allo spirito di servizio con cui ho sempre operato.

Ho fiducia nella squadra che si è creata, che è composta da persone competenti, serie e decise che hanno a cuore la comunità, mettendosi al servizio dei cittadini per il bene comune.

Nella mia veste di assessore ho gestito le deleghe al commercio, all'asilo nido, alle pari opportunità, famiglia, giovani e turismo.

Ho lavorato con i miei colleghi Assessori, con il Sindaco Moggio e con i dipendenti degli uffici comunali ottenendo risultati nella gestione dell'asilo nido che sono noti a tutti coloro che ne hanno fruito, alleviando le difficoltà dell'epoca COVID con un sostegno diretto alle imprese e garantendo il servizio alle famiglie cossatesi.

Per il commercio abbiamo intercettato i fondi regionali del Distretto Urbano del Commercio aggiudicandoci in totale circa 250.000 euro, di cui circa 80.000 euro sono stati destinati direttamente ai commercianti che operano sul territorio tramite un bando per il miglioramento delle esteriorità e per le nuove attività.

In questi anni sono stata al fianco del Comitato Commercianti “Cossatoshop” per la realizzazione di tante notti bianche, per le feste di Halloween, per la manifestazione "Vini e Sorrisi" oltre alle consuete attività natalizie che, oltre alla pista di pattinaggio, si sono arricchite di nuovi eventi tra i quali gli alberelli di Natale adottati dai bambini delle scuole e poi dalla comunità, il Filo di Pensieri con oltre 500 letterine dei bambini delle nostre scuole ed i Babbo Natale paracadutisti, scesi dal cielo per inaugurare il periodo di festa.

Con gli ambulanti ci confrontiamo ogni settimana per migliorare il nostro mercato e ho costruito solide relazioni con i giostrai per l'organizzazione del Luna Park e dei fuochi d'artificio.

Per l’asilo nido abbiamo impostato un servizio di eccellenza, e, utilizzando anche il supporto economico regionale, abbiamo incrementato il numero dei bimbi ammessi con una convenzione con un nido privato.

Anche il punto Informagiovani di Cossato è un servizio di eccellenza riconosciuto dalla Regione Piemonte che ci ha premiato con un contributo di 50.000 euro: migliaia di giovani che consultano il sito, centinaia di curriculum sono stati predisposti e centinaia sono i giovani visitatori del punto Informagiovani.

Vorrei infine ricordare la rassegna “ E ora parliamo di Cinema” che da anni offre agli appassionati una serie di appuntamenti, gratuiti, di approfondimento sui temi cinematografici.

Impegno, buona volontà, esperienza e serietà sono le qualità che metto a disposizione dei cittadini: chi mi conosce sa che il mio motto è “poche chiacchiere e molto lavoro” accompagnato sempre da un sorriso.

Insieme al vostro supporto possiamo creare una nuova Cossato, più inclusiva, più coesa, più moderna ed a misura di famiglia.