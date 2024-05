SPORT |

Nuoto, Pietro Remorini sarà azzurro alla Mediterranean Cup: "Un sogno che si avvera"

Il giovane è in forza al team di In Sport Rane Rosse di Biella.

Pietro Remorini, atleta classe 2008 in forza al team In Sport Rane Rosse di Biella, è tra i 32 giovani nuotatori, 16 maschi e 16 femmine, convocati nella rappresentativa azzurra che parteciperà alla Mediterranean Cup – Coppa Comen 2024, manifestazione giovanile in programma dal 14 al 16 giugno presso l’Olympic Swimming Pool di Limassol a Cipro. La Coppa Comen è una rassegna internazionale che corrisponde, a livello giovanile, ai Giochi del Mediterraneo ed è destinata ad atleti della Categoria Ragazzi. La notizia era già nell’aria da diverse settimane, ma l’ufficialità è arrivata martedì 28 maggio, proprio nel giorno del sedicesimo compleanno di Remorini. Negli ultimi campionati italiani giovanili l’eclettico atleta allenato dal tecnico Riccardo Mosca ha conquistato un oro e tre argenti, portando la propria personale collezione di allori tricolori a 11 medaglie. Il tecnico Riccardo Mosca commenta la convocazione di Remorini: «È un risultato che ci ripaga del lavoro fatto nelle ultime tre stagioni, un periodo durante il quale Pietro ha avuto sempre grande continuità di rendimento e grande etica nel lavoro quotidiano. Affronteremo questa avventura con grande entusiasmo e con l’obiettivo di ottenere il massimo possibile, consapevoli che dovrà essere non un punto di arrivo, ma una base sulla quale costruire tanti altri risultati importanti in futuro». Responsabile delle squadre nazionali giovanili è Marco Menchinelli, i tecnici sono Francesca Salvaljo, Davide Bizzotto, Giovanni Collini, Mario Di Massimo, Silvio Ciancone, il medico Andrea Felici.

c. s. In Sport Rane Rosse g. c.