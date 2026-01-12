Fratelli d'Italia, partono da Coggiola gli incontri sulla riforma della giustizia in vista del referendum

Si svolgerà sabato 17 gennaio, alle 18, a Coggiola, presso il Bar XX Settembre, in piazza Sella, l’incontro pubblico “Giustizia Giusta – In cammino verso il Sì”, promosso da Fratelli d’Italia e dedicato alla riforma della giustizia portata avanti dal Governo guidato da Giorgia Meloni. L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione avviato da FdI in vista del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini le ragioni del Sì.

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro, illustrerà nel dettaglio i contenuti della riforma: dalla separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, al rafforzamento della terzietà del giudice, fino alle misure per ridurre i tempi dei processi e rendere più efficiente il sistema giudiziario. L'incontro sarà presentato da Laura Speranza, presidente del Circolo Fdi Valle Sessera. Previsto anche l'intervento del sindaco di Coggiola, Paolo Setti.

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini spiega il senso politico dell’iniziativa: “In cammino verso il Sì significa costruire un voto consapevole al referendum. È una riforma di garanzia, pensata nell’interesse dei cittadini e dello Stato di diritto. Abbiamo avviato una serie di incontri sul territorio per spiegare nel merito una riforma che incide anche sul funzionamento del CSM e sull’organizzazione della giustizia. Parlare di giustizia significa parlare di libertà, legalità e rispetto delle regole”. L’incontro è aperto al pubblico: al termine si terrà un aperitivo.