Tante persone a Biella per l'arrivo di Pier Luigi Bersani. L'ex segretario del Partito Democratico è stato accolto con lunghi applausi in via Italia. Non sono mancati selfie, foto, strette di mano e parole con i cittadini. Presente tutto il PD provinciale. Prima del comizio sotto i portici di Palazzo Oropa si è fermato per un breve saluto con Lucia Azzolina, l'ex ministro della pubblica istruzione del governo Conte.