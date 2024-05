Biella 4 Racing, vittoria di classe per Letizia Lebole all’8° Rally Il Grappolo

L’ottava edizione del Rally Il Grappolo prosegue la striscia positiva di risultati in casa Biella 4 Racing, consegnando infatti alla giovane navigatrice Letizia Lebole, il successo di classe fra le vetture Racing Star 2.0-Plus a bordo della MG Rover ZR 160. Per lei e per il suo driver Fabio Racca (Scuderia Alma Racing) la centodecima posizione finale nell’assoluta, posizione ottenuta però a causa di qualche intoppo di troppo che ha penalizzato la loro gara in termini di classifica generale.

“Gara molto intensa”, racconta subito Letizia Lebole, “le prove notturne sono andate abbastanza bene, al di là del fatto che nella prima prova speciale siamo partiti un’ora e mezza dopo a causa di un incidente che ha costretto la direzione gara al recupero della vettura. Anche la domenica ci sono stati molti ritardi a causa dei tanti incidenti, incidente che abbiam sfiorato anche noi nella prima prova del mattino, quando, nell’affrontare un’inversione, la macchina è scivolata in un fosso. Grazie al pubblico dopo qualche minuto siamo riusciti a proseguire e a rientrare in assistenza. Ripartiti per il giro del pomeriggio è stata la quarta marcia a darci problemi, decidendo di abbandonarci, ma anche questo imprevisto non ci ha scoraggiato e siamo riusciti ad arrivare al traguardo, raccogliendo punti importanti per la CRZ di zona 2, nostro vero obiettivo, anche se la classifica assoluta ci vede molto indietro”.