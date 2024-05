Banca Sella avvia partnership con Discover Global Network nei pagamenti digitali

Nelle immagini una foto di un pagamento e di Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments di Banca Sella

Permettere agli esercenti del nostro Paese di accettare anche i pagamenti effettuati con le carte Discover, Diners Club International e dei network affiliati. Banca Sella ha infatti avviato una partnership che, grazie all’integrazione nei propri POS del Discover Global Network, consente di ampliare ulteriormente l’accettazione degli strumenti di pagamento digitali nei negozi fisici.

Banca Sella, prima in Italia, abilita così i titolari di carte Discover e Diners Club International e dei network affiliati a fare acquisti presso i negozi del nostro Paese, mettendo a disposizione degli esercenti una nuova modalità a supporto del processo di digitalizzazione dei pagamenti e della propria attività quotidiana, e consentendo inoltre di ampliare il numero dei clienti internazionali. Il Discover Global Network conta, infatti, oltre 305 milioni di titolari di carte in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Giappone, Austria e Svizzera.

Questa partnership si inserisce nell’ambito del recente accordo strategico tra Discover Global Network e BANCOMAT che consente di utilizzare le carte del Discover Global Network e gli strumenti di mobile payments sulla rete BANCOMAT di tutta Italia. Grazie a questa iniziativa, Banca Sella amplia ulteriormente i servizi di accettazione dei pagamenti a disposizione dei merchant nell’ambito delle soluzioni digitali, estendendoli anche ai viaggiatori internazionali che sono in costante aumento in Italia, destinazione turistica e d’affari al secondo posto in Europa per numero di visitatori. Secondo i dati di Euromonitor, entro il 2025 si prevede una crescita del turismo dall’estero verso il nostro Paese del 49%. La nuova funzionalità viene resa automaticamente disponibile su tutti i terminali POS di Banca Sella sul territorio nazionale e consente ai viaggiatori di utilizzare le loro carte per pagare nei negozi in modo semplice, veloce e sicuro.

“Banca Sella continua a promuovere la digitalizzazione dei pagamenti per gli esercenti, consentendo loro di offrire un servizio distintivo a tutti i viaggiatori internazionali che scelgono sempre più il nostro Paese per viaggi di lavoro e turismo e che da oggi possono utilizzare tranquillamente le loro carte per gli acquisti nei negozi” commenta Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments di Banca Sella. Matt Sloan, Vicepresidente dei mercati internazionali di Discover Global Network, aggiunge che "nei prossimi anni l'Italia ospiterà eventi culturali e sportivi di portata mondiale ed i nostri titolari di carta che, sempre più numerosi, si recheranno in Italia potranno beneficiare del pagamento con la loro carta preferita. I nostri clienti sono estremamente fedeli al marchio e ai vantaggi della carta e desiderano che anche in Italia possano vivere la stessa esperienza di pagamento che hanno nel proprio paese".

Oscar Occhipinti, Direttore Marketing & Commerciale di BANCOMAT S.p.A. dichiara che “la partnership con Banca Sella si inserisce nell’ambito del recente accordo strategico tra Discover Global Network e BANCOMAT S.p.A che consente l’accettazione delle carte del Discover Global Network sulla rete di esercenti di tutta Italia.”