La nuova Piazza Vittorio Veneto a Biella location di Aspettando Bolle di Malto

Bolle di Malto non si ferma mai. Dal concerto del 1° maggio a Roma, a Piazza Duomo in occasione del Giro d'Italia a Biella, e ha già pronto un importante calendario di eventi anche in occasione del Torino Jazz Festival. Ora però si pensa ad "Aspettando Bolle di Malto" dal 14 al 16 giugno, che avrà come location d'eccezione la nuovissima Piazza Vittorio Veneto.

"In genere lo facevamo in piazza Del Monte dove quest'anno sarò però montato il palco di Biella Estate in quel periodo - spiega Raffaele Abbattista - . Il Piazzo non sapevamo per via del parcheggio, e ci è sembrato bello organizzarlo nella nuovissima piazza nel cuore della città. Sarà un'occasione per vedere questo nuovo spazio della città prendere vita in maniera differente rispetto a prima". L'evento "Aspettando Bolle di Malto" è inserito nel contesto di Bis, Biella Saperi&sapori di Fondazione Biellezza e ospiterà anche il Gal con un proprio mercatino.

Aspettando Bolle di Malto prenderà il via il 14 giugno, mentre Bolle di Malto sarà dal 26 agosto al 2 settembre, dove? Anche in questo caso ci saranno delle novità: la kermesse tutta biellese non sarà infatti solo in piazza Martiri, ma anche in piazza 1° Maggio e in piazza del Monte, in collaborazione con Torino Jazz Festival.