Transpotec 2024: Monteleone Trasporti si proietta nel futuro VIDEO

Monteleone Trasporti ha partecipato a Transpotec Logitec, dove ha discusso le sfide e le opportunità future nel settore dei trasporti e della logistica. Durante l'evento, il team si è confrontato con i principali attori del settore e ha esplorato nuove tecnologie, condiviso esperienze e conoscenze, evidenziando l'importanza della visione a lungo termine.

L’ottenimento del riconoscimento Silver conferma il loro impegno verso pratiche etiche e responsabili. Monteleone Trasporti continua a migliorare per sé, per i clienti e per l'ambiente, mirando a muovere il motore di un cambiamento positivo determinata a perseguire la via dell’innovazione e del servizio di qualità, affrontando il futuro con entusiasmo e dedizione.